Szydło na wojnie z Morawieckim. "Walczy o polityczne życie"

- Łukasz Kmita to człowiek Mateusza Morawieckiego. To on namawiał Kaczyńskiego, żeby wystawił go jako kandydata na marszałka. Dla Morawieckiego to genialne rozwiązanie. Wsadzi "swojego człowieka" na prestiżową funkcję, będzie miał pod sobą potężny urząd marszałkowski. A jak się nie uda, to oskarży Szydło, że to jej "zasługa" - mówi nam anonimowo osoba z otoczenia Nowogrodzkiej.