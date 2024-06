Wojenka w małopolskim PiS. Będzie narada z Kaczyńskim

We wtorek w Krakowie pojawi się Jarosław Kaczyński. Jak mówią politycy PiS, weźmie udział - tradycyjnie - we mszy o godz. 17:30, pomodli się przy grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a po uroczystościach pojedzie na spotkanie z politykami PiS przy ulicy Retoryka. To tam odbywają się spotkania w gronie najważniejszych przedstawicieli PiS, którzy przyjeżdżają z Warszawy, a także niektórych lokalnych polityków.