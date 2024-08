Szydło ma żal do Morawieckiego. "Uważa, że to robota Mateusza"

- Wiadomo, że Ziobro chciał pomóc Beacie, ale nie powinno to wyciekać do mediów. Ona uważa, że to robota Mateusza. To było w czasie kampanii parlamentarnej, w którą ona się angażowała, co ich irytowało. Wiedzieli, że bardzo to wszystko przeżywa, a uderzenie zaboli ją i osłabi w oczach Kaczyńskiego – mówi anonimowo polityk Prawa i Sprawiedliwości.