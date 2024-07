Kmita znalazł winnych serii porażek. "Jak dzieci"

Kmita nie odpuszcza. "Chcę współpracować z każdym"

Wbrew temu, co mówią anonimowi działacze, Kmita zapewnia, że stara się dążyć do zgody. - Ja chcę współpracować z każdym dla dobra Polski i dla dobra Małopolski (…). Cały czas wyciągam rękę do zgody, proszę o jedność - mówi górnolotnie.