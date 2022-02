Szybszy powrót do szkół? Rząd ma nowy pomysł

Obecnie obowiązuje rozporządzenie, zgodnie z którym do końca ferii, czyli do 27 lutego, odbywa się nauka zdalna. W domu uczą się głównie uczniowie klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Od wielu dni pojawiają się głosy, że powrót do szkół w niektórych województwach mógłby mieć miejsce szybciej.