Koniec nauki zdalnej? Lekarz o "niezwykle ważnym" powrocie

Prof. Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku odniosła się do pomysłu skrócenia nauki zdalnej w województwach, w których pozwalałaby na to sytuacja epidemiczna. - Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że mamy nierównomierną intensywność zakażeń w województwach czy nawet powiatach - wyjaśniła. Zdaniem prof. Zajkowskiej do nauki stacjonarnej można wrócić w tych regionach, gdzie liczba zakażeń jest niska. - Wiemy, że dla dzieci jest to szczególnie ważne - dodała. - Zróżnicowanie na województwa i powiaty wydaje mi się bardzo istotne - zaznaczyła rozmówczyni Mateusza Ratajczaka. Zdaniem ekspertki dobrym pomysłem byłoby przetestowanie w kierunku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 dzieci i nauczycieli wracających do szkół. Prof. Zajkowska dodała, że metoda testowania przed wejściem do szkół, czy też przed rozpoczęciem pracy, stosowana jest już w innych krajach.