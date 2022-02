Czarnek o powrocie nauki stacjonarnej. Wymienił pięć województw

Ferie w czterech terminach

Ferie przewidziano w tym roku w czterech terminach. Uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego skończyli ferie 30 stycznia. Od 22 do 6 lutego przerwę w nauce mają uczniowie uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego. Od 29 stycznia do 13 lutego – uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego. Ostatni, od 12 do 27 lutego, odpoczywać będą uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.