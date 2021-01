Szybki awans tajemniczego doradcy Jarosława Kaczyńskiego

W przeszłości był wieloletnim instruktorem harcerstwa w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, organizatorem obozów i kolonii. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując jako analityk, realizując projekt wdrażanie systemu Blik dla Polskiego Standardu Płatności. Jest absolwentem ekonomii walijskiego Uniwersytetu of Aberystwyth, a także polityki wywiadu i bezpieczeństwa międzynarodowego na King's College w Londynie.

Ma za sobą pracę w Ministerstwie Środowiska (był wicedyrektorem w Departamencie Edukacji Ekologicznej i Komunikacji), był też związany z Instytutem Wolności Igora Jankego, gdzie przedstawiano go jako specjalistę od cyberprzestępczości oraz wywiadu elektronicznego.

Eliasz Maciej Grubski to 30-letni wicedyrektor w KPRM

Jaki jest jego zakres obowiązków? To m.in. nadzorowanie pracy "Stanowiska do spraw Koordynacji Użycia Symulacji i Innych Narzędzi Wspomagających Podejmowanie Decyzji o Charakterze Obronnym" i "koordynowanie pracy doraźnych zespołów powoływanych do rozwiązania węzłowych zagadnień w obszarze obronnym".