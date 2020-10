Nieoficjalnie: Michał Moskal będzie szefem Gabinetu Politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

Michał Moskal przejął funkcję po "pani Basi". Zarządza Biurem Prezydialnym

Gdy obejmował funkcję dyrektora Biura Prezydialnego PiS , mówił: - Dla prezesa Kaczyńskiego ogromne znaczenie miał fakt, że pracowałem w administracji publicznej, do tego mam wykształcenie prawnicze. To pomaga koordynować codzienną pracę, komunikację i wdrażanie w życie proponowanych przez nas rozwiązań.

Reporterowi WP z kolei Moskal tłumaczył: - Biuro Prezydialne, którym zarządzała od wielu lat Barbara Skrzypek, jest jednostką w partii, która odpowiada za to, jak funkcjonują nasze organy statutowe - kongresy partyjne, Komitet Polityczny, Rada Polityczna. Odpowiada także za działanie Prezydium Partii. Biuro zatem ma jasno określone zadania. Odpowiada także na różne, zgłaszane do nas, problemy obywateli, którzy przekazują swoje indywidualne sprawy. Nigdy nie pozostawiamy obywateli samych sobie i nie chcę, by to zabrzmiało górnolotnie. W miarę możliwości każdemu staramy się pomagać.