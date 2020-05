26-latek dyrektorem biura Jarosława Kaczyńskiego

W 2018 roku został wybrany do rady warszawskiego Żoliborza. W swoim okręgu dostał niewiele, bo 239 głosów, ale to i tak wystarczyło do objęcia mandatu radnego. W radzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa. Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego za 2018 rok, nie ma na koncie żadnych oszczędności. Ale jest za to właścicielem dwóch mieszkań: o powierzchni 37,8 m kw. wartego 189,7 tys. zł i 40,6 m kw. wartego 201,4 tys. zł. W 2018 roku zarobił na umowie o pracę 45,5 tys. zł. Jak wynika z dokumentu, pracował wówczas w Ministerstwie Obrony Narodowej jako sekretarz.