Jarosław Kaczyński mebluje Morawieckiemu gabinet, utworzył nieformalne prezydium rządu

Premier Mateusz Morawiecki proponował, aby prezydium zbierało się raz na dwa tygodnie - twierdzą nasi informatorzy. Wicepremier Jarosław Kaczyński zdecydował jednak, że lepszym pomysłem jest zwoływanie tego nieformalnego ciała co tydzień.

Jak się dowiedzieliśmy, nie był to jedyny trudny moment dla premiera Morawieckiego tego dnia. Na niespełna 10 minut przed prezentacją kandydatów na ministrów, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oznajmił premierowi, że nie ma jeszcze kandydata na ministra w Kancelarii Premiera. Drugi z koalicjantów Jarosław Gowin zgłosił kandydaturę Michała Cieślaka. Według naszych informatorów rozmowa ze Zbigniewem Ziobro wytrąciła premiera z równowagi, prowadził później konferencję dosyć nieskładnie.

Według nieoficjalnych informacji prezes PiS Jarosław Kaczyński ma urzędować w Kancelarii Premiera codziennie przez pół dnia, a następnie udawać się do siedziby PiS na ulicy Nowogrodzkiej.

W najbliższym czasie zorganizowany zostanie Komitet do spraw Bezpieczeństwa Państwa, którym pokieruje Kaczyński. Najważniejszą jednak decyzją będzie to, kto zostanie szefem gabinetu politycznego wicepremiera Kaczyńskiego. - To będzie jego zaufana osoba, więc bardzo ważny sygnał polityczny, na kogo stawia szef partii – uważa nasz rozmówca.