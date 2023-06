Szwedzki ekspert: "Putin jest przerażony. Zbudował bunkry w posiadłościach"

Zapytany o to, czy Putin jeszcze komukolwiek ufa, Aslund podzielił się wiedzą, że jednymi z nielicznych osób, które dyktator dopuszcza do siebie, są bracia Jurij i Michaił Kowalczukowie. - To skorumpowani biznesmeni z Sankt Petersburga. Jurij jest jednym z największych akcjonariuszy Banku Rossija i pełni rolę swego rodzaju osobistego bankiera dla Putina. Michaił kontroluje Rosatom, który jest ważny zarówno dla cywilnego, jak i wojskowego sektora energetycznego. Trzecią osobą jest Nikołaj Patruszew, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Rosji - mówi ekspert. Dodaje też, że Putin wierzy, że Kremlowi zagrażają zewnętrzni i wewnętrzni wrogowie.