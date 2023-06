Ukraińcy chwalą się sukcesami. Nowe epicentrum walk [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Piątek to 478. dzień inwazji. Najintensywniejsze walki na froncie nie toczą się już na wschodzie, pod Bachmutem, lecz na południu Ukrainy, w pobliżu dróg wiodących do Mariupola i Berdiańska nad Morzem Azowskim. Jak relacjonuje wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar na Telegramie, armia Kijowa "prowadzi tam działania ofensywne jednocześnie na kilku kierunkach, odnosząc prawie wszędzie taktyczne sukcesy". "Nasze wojska posunęły się do dwóch kilometrów na każdym z kierunków" - opisywała. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.