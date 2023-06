Zapytali Putina o redukcję broni nuklearnej. Padł wulgaryzm

W lutym tego roku Władimir Putin ogłosił, że ​​Rosja zawiesza udział w traktacie o redukcji broni strategicznej (New START), kluczowym dokumencie o redukcji zbrojeń między USA a Rosją. - Wbrew pozorom, ta decyzja to gest rozpaczy, bo nikt się go nie boi. To też znak, że Putin stoi nad przepaścią - oceniał w rozmowie z WP gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.