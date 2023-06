Putin o stratach Ukraińców. "Byłaby to gruba przesada"

Władimir Putin stwierdził, że straty armii ukraińskiej są o 10 razy wyższe niż w przypadku Rosjan. Ppłk rez. Andrzej Kruczyński powiedział w programie "Newsroom" WP, że nie można wierzyć w słowa dyktatora z Rosji, mimo że strona atakująca - tak jak teraz w przypadku ofensywnych działań wojsk Ukrainy - zawsze jest w gorszej sytuacji. - W powietrzu przewagę ma Federację Rosyjska. Ten kierunek działań jest zaniedbany, ale ufam, że to się zmieni - zaznaczył analityk z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Nie wykluczył, że Putin nadal jest oszukiwany przez swoich dowódców co do wielkości strat. - Bo przecież nastąpił blamaż. Rosjanie mają duży problem - mówił Kruczyński. Jego zdaniem Rosjanie nie zniszczyli - jak twierdzą - 1/4 sprzętu, który otrzymała Ukraina z Zachodu. - To byłaby gruba przesada - stwierdził i ocenił, że może to być raczej kilka procent. Więcej w materiale wideo.

