Szwecja: kościół protestuje w sprawie deportacji uchodźców. Ochrzczeni imigranci potrzebują ochrony?

Należy podkreślić, że w tej sprawie doszło do spotkania dyrektora szwedzkiego urzędu ds. migrantów z przedstawicielami tamtejszej Rady Kościołów, a rozmowy trwały kilka godzin. Zdaniem katolickiego biskupa Sztokholmu, kard. Andersa Aroberuliusa, co roku około tysiąca muzułmanów decyduje się na chrzest w Szwecji. Zdaniem Arboreliusa w większość przyjmują nową wiarę we wspólnotach zielonoświątkowców, ale dla niego, jak chrześcijanina, nie ma to znaczenia. Zaznaczył, że w obronie uchodźców zgłaszają się zgodnie kolejne Kościoły. Tym, którzy przyjęli nową wiarę starają się wyjaśnić sytuacje. Biskup Sztokholmu zaznaczył jednak, że nie łatwo rozpoznać, w których przypadkach mają do czynienia z prawdziwą wiarą. Z tego względu zamierza poświęcić im dużo czasu, uważnie wysłuchać i zasięgnąć opinii ludzi, którzy przy nich obecni w momencie podjęcia decyzji o przejściu na nową religię.