Szwecja i Finlandia chcą do NATO. Jest decyzja Sejmu

Jako pierwsze akcesję Szwecji i Finlandii do NATO ratyfikowały Dania, Norwegia, Islandia i Kanada, które zrobiły to we wtorek, po tym gdy wcześniej tego dnia w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne. Niedługo później podobne decyzje podjęły Estonia i Wielka Brytania. Aby nowe kraje mogły przystąpić do NATO, każde z 30 państw członkowskich Sojuszu musi wyrazić na to zgodę.