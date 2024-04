Szum samolotów w powietrzu. Polskie myśliwce znowu poderwane

- I to pilot podejmuje ostateczną decyzję o zniszczeniu. On może uznać z różnych względów, że to jest np. obiekt, którego nie potrafi zidentyfikować i może to nie być rakieta, tylko samolot pasażerski. Poza tym może to być rakieta, ale ona akurat jest nad centrum jakiegoś miasta i po zachowaniu pocisku teoretycznie możemy uznać, że on poleci dalej - dodaje gen. Rajchel.