Sztafeta pociągów przewiezie uchodźców z Polski do innych krajów

W Warszawie wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował o uruchomieniu pociągów specjalnych do Niemiec i Czech. W sobotę i niedzielę do Niemiec pojedzie po 17 pociągów – dziewięć specjalnych i osiem rejsowych, a do Czech po 12 – dwa specjalne i 10 rejsowych. Pierwszy pociąg specjalny z ok. 600 pasażerami odjechał w sobotę do Monachium.