Relacja z Dworca Centralnego: Ludzie, którzy docierają do Polski są przerażeni

Jacek Sobczyński z Grupy Centrum opowiedział w specjalnym programie poświęconym wojnie w Ukrainie o wizycie na Dworcu Centralnym w Warszawie. Zapytany o historie, które usłyszał od uciekających przed horrorem ludzi, odparł, że "nie rozmawiają, mają przerażenie w oczach". - Nie chcę użyć słowa, że osoby, które przyjechały do nas wcześniej, nie były tak przerażone. Teraz widzimy beznamiętny, przerażony wzrok - opowiada Sobczyński. Wolontariusz zdradził także, że mieszkający na co dzień w Polsce Ukraińcy, z którymi rozmawiał, mają dylematy moralne, czy nie wracać i nie walczyć za ojczyznę. - Chłopak, któremu udało się ściągnąć rodzinę do Polski, nie wie, co ma teraz zrobić, jego znajomi walczą, a on siedzi w cieple tutaj. To wstrząsające - podsumował gość programu.