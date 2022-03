Wojna w Ukrainie. Ukraińcy przechwycili rozmowę Rosjan: "Kazali nam strzelać jak leci" [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa siedemnasty dzień wojny. Doszło do silnego ataku rakietowego na Wasylków. Rosyjskie pociski spadły tam na lotnisko, skład amunicji i ropy. Rosjanie prowadzą też ostrzał korytarza humanitarnego w Mariupolu, skąd Ukraina próbuje ewakuować ludzi. W rejonie Zaporoża rosyjski czołg najechał na samochód osobowy, w którym znajdowały się trzy osoby. Zginęło dwoje dorosłych oraz chłopiec. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przechwyciła pod Charkowem rozmowę telefoniczną, w której rosyjski żołnierz mówi, że siłom rosyjskim kazano strzelać do wszystkich, nawet do dzieci. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.