"Szpagat" czy "niekonsekwencja"? Żadna ze stron nie jest zadowolona z częściowego zamrożenia Izby Dyscyplinarnej

Z zupełnie innych powodów zarządzenie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego krytykują również prawnicy, którzy od początku sprzeciwiali się rewolucji w wymiarze sprawiedliwości. - Zarządzenia Małgorzaty Manowskiej nie wykonują w pełni wyroku TSUE – podkreśla w rozmowie z naszym dziennikarzem sędzia Bartłomiej Przymusiński. - Kluczowe jest to, że to Izba Dyscyplinarna nadal będzie decydowała, co ze sprawami rozpoczętymi przed wydaniem zarządzenia. To oznacza, że wadliwie powołani sędziowie wciąż będą podejmowali decyzje, a nowe sprawy będą chowane do szuflady. To jest niezrozumiałe, bo mogliby je rozpatrywać prawidłowo powołani sędziowie – dodaje rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".