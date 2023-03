Szokujące zbrodnie Rosjan. "Polowanie na ludzi, jak safari"

Bucza, jeden z symboli rosyjskich zbrodni w Ukrainie, zapłaciła straszną cenę za to, że znalazła się na drodze wojsk Rosji do zdobycia Kijowa oraz za to, że okupanci nie mogli ścierpieć, że "tak dobrze się w niej żyło" – ocenił w rozmowie z PAP ukraiński publicysta i historyk Roman Kabaczij.