To dlatego zabił? Wstrząsające kulisy zabójstw w Wielkopolsce

Jednak prawda ma być inna. Otóż okazuje się, że syn Iwony M. i siostra Patryka G. mieli być dręczeni przez Marcina W. Miał on mieć nawet w 2020 r. wytoczoną sprawę za naruszenie miru domowego i stalking. Iwona M., jak i Patryk G. byli świadkami w sprawie. Jednak zanim doszło do rozprawy, mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego. Niedawno z niego wyszedł.