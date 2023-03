Dwa morderstwa w Wielkopolsce. Trwa obława. Policja publikuje zdjęcie podejrzanego

Rzecznik wielkopolskiej policji zaznaczył, że dla dobra prowadzonych działań nie poda szczegółów dotyczących poszukiwań. - Jeżeli są prowadzone działania pościgowe, to nie podaje się ani liczby biorących w nich udział policjantów, ani gdzie się one odbywają, chyba, że jest to konieczne, albo ważne. Ale na ten moment dowodzący akcją nie ujawniają gdzie ten pościg jest prowadzony - podkreślił.