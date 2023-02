Zbrodnie Rosjan w Buczy. Zidentyfikowano 91 sprawców

"Sprawiedliwość dla ofiar wojny, to sprawiedliwość na rzecz pokoju"

Prokurator generalny Ukrainy poinformował, że do tej pory udało się zidentyfikować 91 rosyjskich wojskowych odpowiedzialnych za te zbrodnie. Dodał, że ma nadzieję na poparcie zabiegów o powołanie trybunału międzynarodowego w celu pociągnięcia do odpowiedzialności władz rosyjskich. - Sprawiedliwość dla ofiar wojny, to sprawiedliwość na rzecz pokoju - oświadczył Kostin.