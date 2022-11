Rosjanie dokonali tutaj zbrodni. Bucza i Irpień znów walczą o przeżycie

W Buczy i Irpieniu potrzebne są okna, blacha trapezowa do pokrycia uszkodzonych lub zniszczonych dachów oraz generatory prądu, by zabezpieczyć strefy ciepła dla obu miejscowości. To teraz nasze priorytety. Pojechałem na Ukrainę jako dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland osobiście, żeby na miejscu zobaczyć skalę zniszczeń i ocenić, co jest najbardziej potrzebne. W listopadzie chcemy dostarczyć pierwszy transport generatorów prądu i okien.