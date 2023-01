Szojgu przestraszył się Prigożyna? Zaskakujący komunikat [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 324. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie twierdzą, że zdobyli Sołedar. Ukraiński sztab generalny zapewnia, że walki o to miasto nadal się toczą. Trwa także wojna o wpływy na Kremlu. Resort obrony, który pochwalił się zdobyciem Sołedaru, słowem nie wspomniał o udziale w walkach wagnerowców. To rozwścieczyło szefa grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna i dowódcę najemników. Wydali pełne oskarżeń oświadczenia. Kilka godzin później resort wysłał kolejny komunikat, przyznając część zasług wagnerowcom. Czyżby minister Szojgu przestraszył się Prigożyna? Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.