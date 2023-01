Dramatyczne nagranie z Ukrainy. "Zabiłeś go! Przeklinam cię!"

Matka jednej z ofiar została nagrany w dramatycznym momencie. Zrozpaczona kobieta krzyczy, jak opisuje NEXTA, do Putina: "Dlaczego go zabiłeś? Co to zrobiłeś mojemu synowi? Przeklinam cię! Będziesz przeklęty przeze mnie i wszystkie łzy matki" – mówi na wideo kobieta.