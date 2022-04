"Szlachetne cele". Władimir Putin naprawdę to powiedział

Kuriozalne słowa Putina. Mówił o "szlachetnych celach"

Putin stwierdził, że Rosja "nie miała wyjścia" i musiała rozpocząć "specjalną operację wojskową", by ochronić własny kraj przed "antyrosyjskimi siłami Ukrainy". - To starcie było nie do uniknięcia - powiedział przywódca Kremla, którego słowa przytacza Reuters.