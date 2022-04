Alaksandr Łukaszenka przyleciał na spotkanie z Władimirem Putinem. Poprosi o pomoc?

Alaksandr Łukaszenka we wtorek przyleciał do Rosji. Wizyta na budowie kosmodromu Wostocznyj w azjatyckiej części kraju ma być okazją do rozmów w cztery oczy z Władimirem Putinem. Prezydent Białorusi, który wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, liczy na wsparcie i gospodarczą przychylność sojusznika.