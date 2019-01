"Szklanka" na drogach. Ostrzeżenia IMGW też przed podtopieniami

Trudny początek weekendu dla kierowców. Na wschodzie, w centrum i na południu sypać będzie mokry śnieg. Dodatkowo do rana w całej Polsce powieje porywisty (do 60 km/h), który spowoduje lokalne zawieje i zamiecie śnieżne. IMGW wydał też ostrzeżenia hydrologiczne.

Uwaga! Na wschodzie, w centrum i na południu kraju opady będą dość intensywne. Spadnie do 4-8 cm śniegu i mokrego śniegu, a w górach i na przedgórzu (od Sudetów po Bieszczady) dosypie kolejnych 5 - 10 cm śniegu. Uważajmy, bo na drogach w całym kraju będzie bardzo ślisko - przestrzegają synoptycy z Biura Prognoz Cumulus. Swoje ostrzeżenie wydali na okres od godz. 20 w piątek do godz. 20 w sobotę.

Sobota z opadami

W sobotę także przez cały dzień w całym kraju będzie pochmurno z opadami mieszanymi. We wschodnim pasie kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem, a w środkowym i zachodnim deszcz ze śniegiem, deszcz i mżawka.

Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Łódzkim będą to opady głownie deszczu i tutaj spadnie do 4-8 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskim i na południu Lubelszczyzny będą to opady deszczu ze śniegiem i śniegu do 5-8 cm. Jeszcze intensywniej sypać będzie w całym pasmie gór i na przedgórzu (od Sudetów po Bieszczady).