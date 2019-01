"Prawdziwy szał" po sztormie. Tłumy szukają "złota Bałtyku" na plażach

Setki, jak nie tysiące, ludzi wyszły na plaże na całym polskim wybrzeżu w poszukiwaniu bursztynu. Po sztormie jantar leży między porostami i gałęziami, które potężne sztormowe fale naniosły na piasek.

Najbardziej doświadczeni szukali bursztynu również w nocy, kiedy w świetle ultrafioletowym widać nawet najmniejszą drobinę cennej żywicy. Wyróżniają się one wtedy żółtym kolorem na tle tego, co sztorm zebrał z dna Bałtyku i wyrzucił na plaże.

- W ciągu dnia technikę trzeba zmienić. Ten sztorm był potężny i miał w porywach 11 w skali Beauforta i praktycznie wzdłuż całego wybrzeża leżą gałęzie, glony czy skorupiaki, a między nimi jest bursztyn. Po takich sztormach jest go najwięcej - mówi Wirtualnej Polsce pan Józef, który od lat zbiera bursztyn między Ustką a Łebą.

Wyposażeni w długie rybackie spodnie i siatkę na długiej tyczce brodzą w wodzie. Najczęściej szukają bryłek przy drewnianych ostrogach, gdzie fale wpychają wszystko, co znajduje się na dnie .

- Ale teraz to nie trzeba wchodzić do wody. Na brzegu jest go bardzo dużo. Ludzie na Pomorzu wiedzą, że po takim sztormie najłatwiej znaleźć jantarowe bryły. Turyści też już się dowiedzieli. Prawdziwy szał na plażach - można powiedzieć: jantarowe żniwa - dodaje mieszkaniec okolic Ustki.