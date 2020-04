Sześć nowych objawów koronawirusa. To m.in. utrata węchu i smaku

O sześciu nowych objawach koronawirusa poinformowało w sobotę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Do tej pory objawami, które wskazywały na chorobę zakaźną Covid-19, wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 były gorączka, kaszel i duszności.

Nowe objawy koronawirusa

Teraz kolejne objawy to: dreszcze, powtarzane drżenie z dreszczami, ból mięśni, ból głowy i ból gardła. A także utrata smaku lub zapachu. Duszności zostały zmienione natomiast na "duszności lub trudności w oddychaniu".

Pełna lista objawów, które mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem to:

WHO: Najczęstsze objawy to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie

Dr William Jaquis, prezes American College of Emergency Physicians (ACEP) powiedział CBS News, że trzy najczęstsze objawy koronawirusa to gorączka, suchy kaszel i duszność. Eksperci medyczni twierdzą, że bóle ciała, ból gardła i zmęczenie czasami występują podczas koronawirusa, ale częściej są związane z grypą.

Według Światowej Organizacji Zdrowia najczęstszymi objawami są gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. "Niektórzy pacjenci mogą odczuwać bóle, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła lub biegunkę. Te objawy są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektóre osoby zarażają się, ale mają tylko bardzo łagodne objawy" - informuje WHO.

Podczas gdy około 80 proc. ludzi wraca do zdrowia bez konieczności leczenia szpitalnego, WHO ostrzega, że "około 1 na 5 osób, które zostaną zakażone Covid-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem". Jak zaleca WHO osoby w każdym wieku, które zauważą u siebie jednoczesne występowanie gorączki, kaszlu i trudności w oddychaniu powinny zwrócić się po pomoc medyczną.