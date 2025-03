Szejna do dymisji? "Najważniejsze jest to, żeby wyjaśnić temat"

Jak opisali dziennikarze Wirtualnej Polski Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, wielokrotnie był nietrzeźwy w Sejmie oraz podczas pracy poselskiej. Jednocześnie ma dostęp do informacji o klauzuli "ściśle tajne". Czy wiceminister z problemem alkoholowym powinien mieć tego typu uprawnienia? - Takie regulacje są na pewno w gestii służb i pewnie odpowiednie służby się będą temu przyglądać. Są na to pewne procedury - stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Jakub Stefaniak. Dodał, że nie pozostaje mu nic innego, jak życzyć wiceministrowi powodzenia w walce z chorobą. Michał Wróblewski dopytywał swojego gościa, czy jego zdaniem Szejna powinien podać się do dymisji. - Jeżeli potwierdzą się zarzuty, no to są pewne sytuacje, w których bez względu na to, czy jest się politykiem jednego, drugiego czy trzeciego ugrupowania, należy po prostu odejść z przestrzeni publicznej - ocenił, podkreślając, że konieczne są twarde dowody. - Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby wyjaśnić temat. Jeżeli się potwierdzają zarzuty, no to decyzja jest bardzo szybka i kategoryczna - dodał.