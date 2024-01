Szef MSWiA: Dziwne zachowanie Kamińskiego i Wąsika w Pałacu

Marcin Kierwiński odniósł się też do zarzutów szefowej Kancelarii Prezydenta RP, że nie otrzymała żadnego dokumentu, będącego podstawą do aresztowania Kamińskiego i Wąsika. - Według mnie ważniejszą kwestią jest, skąd w Pałacu Prezydenckim wzięły się osoby, które powinny przebywać w areszcie. Takie osoby w ogóle nie powinny wejść do Pałacu, czego powinni dopilnować też jego współpracownicy - mówił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.