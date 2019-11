Szef Lasów Państwowych nie utrzyma się na stanowisku. Nowy minister przejmuje nadzór nad leśnikami

Szef Lasów Państwowych Andrzej Konieczny najprawdopodobniej nie utrzyma się na stanowisku - wynika z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski. Nowy minister środowiska wywodzący się z ugrupowania Solidarna Polska ma dobrać sobie własnych współpracowników. Kwestie dotyczące personaliów rozstrzygną się tuż po zaprzysiężeniu rządu.

Lasy Państwowe zyskały nowego politycznego nadzorcę. Został nim 28-letni Michał Woś z ugrupowania Solidarna Polska, który objął tekę ministra środowiska. Jednocześnie z rządu odchodzi Henryk Kowalczyk , dotychczasowy szef resortu środowiska. To właśnie on powołał Andrzeja Koniecznego na dyrektora generalnego Lasów Państwowych po poprzedniej rekonstrukcji rządu w styczniu 2018 roku.

- Po zmianach politycznych w ministerstwie środowiska dojdzie do zmian kadrowych również w Lasach Państwowych. Henryk Kowalczyk odchodzi z rządu, co oznacza, że dotychczasowy szef leśników utracił patrona - wyjaśnia rozmówca z Ministerstwa Środowiska.

Zmiany w Lasach Państwowych. Nowy minister nie komentuje

Sami leśnicy obawiają się, że w związku z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym Lasy Państwowe zostaną zobowiązane do dostarczenia dodatkowych wpływów do budżetu. W ubiegłym roku leśnicy zarobili 555 mln przy 9,8 mld zł przychodów. Lasy płacą przy tym ponad 150 mln podatku od sprzedawanego drewna. Odprowadzają do budżetu ponad 1,8 mld zł podatku VAT.