Szef grupy przyznał się do klęski Kremla. Ostrzega przed kontrofensywą

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 410. dzień rosyjskiej inwazji. Jewgienij Prigożyn ostrzega Rosjan przed działaniem Kijowa. Jak podkreślił, w dotychczasowych walkach Kreml "przecenił samych siebie" i tym samym "nie docenił przeciwnika". - Przeciwnik jest poważny, przygotowywał się przez lata do tej sytuacji - mówił w nagraniu opublikowanym na Twitterze. Prigożyn podkreślił, że Kijów przygotowuje się do kontrofensywy, co mają potwierdzać "nasze dane" i te, które miały być efektem wycieku z amerykańskiego wywiadu. - Zgromadzili około 200-, według niektórych źródeł do 400 tysięcy personelu, tego nie można lekceważyć. Sama grupa Wagnera tego nie wygra - powiedział oligarcha. Zachęcał przy tym do tworzenia obywatelskich straży w obwodach graniczących z Ukrainą. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.