Szef CIA w Kijowie. "To najważniejsze"

Dyrektor CIA Bill Burns odwiedził potajemnie Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie. Jakie to ma znaczenie dla ukraińskiej kontrofensywy? - Wywiad wojskowy dysponuje technicznymi możliwościami rozpoznania sytuacji na froncie zwłaszcza po stronie rosyjskiej. Kontakty między wywiadem wojskowym a cywilnym są realizowane na bieżąco. To, co jest najważniejsze w działalności wywiadu, to informacje pochodzące od osobowych źródeł - od ludzi, którzy mają wiedzę o różnych tajnych rzeczach. Taką wiedzę zbiera Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA). Taką wiedzę zbiera też Agencja Wywiadu. Polska posiada środki wywiadu technicznego. Wywiad amerykański pokazał już w przededniu wojny, że posiada znakomite rozpoznanie sytuacji na Kremlu i w armii rosyjskiej. To informacje źródłowe pochodzące bezpośrednio z ośrodków decyzyjnych rosyjskich. Te informacje były prezentowane publicznie przez prezydenta USA, który podjął dość zaskakującą decyzję, by ostrzec Rosjan przed nierozważnym krokiem jak agresja na Ukrainę oraz by ostrzec opinię publiczną, że taka sytuacja może się wydarzyć - mówił w programie "Newsroom WP" płk Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu.

