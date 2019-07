Szef CBA zaprzecza: nie znałem pana Marka Falenty

Ernest Bejda, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaprzecza doniesieniom medialnym o znajomości z Markiem Falentą. Były biznesmen obecnie odsiaduje 2,5 letni wyrok za nagrywanie ważnych polityków w warszawskich restauracjach.

- To znowu próba oskarżenia mnie, ministra Kamińskiego, ministra Wąsika o to, że byliśmy jakimikolwiek inspiratorami. Dementuję, zaprzeczam. Jest to kłamstwo. Nikogo nie inspirowaliśmy, nie znaliśmy, nie znałem pana Falenty wcześniej, nie znam go do dnia dzisiejszego, nigdy się z nim nie spotkałem - przyznał Bejda w rozmowie z dziennikarzam w Sejmie. Szef CBA dodał, że "tak jak wszyscy, o aferze podsłuchowej dowiedział się z mediów".

Bejda był dopytywany czy skazany biznesmen był lub jest informatorem albo współpracownikiem CBA. Szef Biura zaznaczył, że nie może powiedzieć niczego na temat współpracowników Biura - ani byłych, ani obecnych. - To wynika z przepisów ustawy. CBA chroni formy i metody pracy operacyjnej oraz źródła - powiedział.