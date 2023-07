Szczodry dar natury. Zabytkowy park z nowoczesnym rozmachem

Wyprawy do podwrocławskiego parku szybko się nie zapomni. Wizyta w tym miejscu cieszy każdego, niezależnie od wieku, pasji, temperamentu i ulubionej formy rekreacji. Trudno w to uwierzyć, ale na jednym obszarze znajdziemy tu cichą oazę do wypoczynku i kontaktu z naturą, fantastyczną infrastrukturę do szalonych zabaw i miejsce do odkrywania dolnośląskich historycznych tajemnic. Park Szczodre rzuca na kolana.