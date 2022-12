Dolnośląskie tajemnice i Feniks z popiołów. Skazany na śmierć pałac w Kamieńcu Ząbkowickim

Tak jak nieznany im świat, tak samo nie miały prawa przetrwać wszystkie rzeczy, które służyły znienawidzonym ludziom. Co zatem ze skarbami Grundmana - zbiorami, poukładanymi w ujeżdżalni, wozowni, a przede wszystkim w kościele? Trudno w to uwierzyć, ale długo pozostają bezpieczne pod opieką księdza proboszcza Siegfrieda Schultheisa. Ale to nie mogło trwać wiecznie. W końcu ktoś włamuje się do magazynów i kradnie ponad sto cennych dzieł. Wycięto je z ram, zostawiając oprawy, giną także inne wartościowe przedmioty. Nie wiadomo do dziś, kto to zrobił - Ruscy, Niemcy czy Polacy. Po prostu zniknęło.