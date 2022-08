"Podobny pomysł mieli komuniści". Zabytek w Słupsku do wyburzenia

- Miasto chce się pozbyć przydatnego obiektu i oszczędzić. Znajdowały się w nim lokale użytkowe. Jak wskazuje ekspertyza, budynek znajduje się w stanie nadającym się do użytku. To są patologiczne rozwiązania - stwierdza Urbaniak. - Są pomysły na ten budynek, mogłoby tam powstać muzeum, centrum kultury, ale to przyszłość. Najważniejsze: nie burzmy zabytku dla skweru w ścisłym centrum - dodaje.