Skarby ukryte w ruinie. Piękny pałac odzyskał dawny blask

W dwudziestoleciu międzywojennym obiekt trafił do spółki przemysłowej "Spadkobiercy Gieschego", a potem przejęli go Amerykanie. Po II wojnie światowej właścicielem pałacu została Huta Kościuszko. Potem utworzono w niej ośrodek wczasowy, a następnie szkołę, która funkcjonowała do lat 90. ubiegłego wieku. Problemy zaczęły się wraz z upadkiem komunizmu w Polsce.