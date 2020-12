Szczepionka na COVID. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski zaszczepieni

Po szczepieniach zaplanowano konferencję prasową przewidzianą na godzinę 20:30 przed budynkiem warszawskiego szpitala. Chwilę wcześniej na antenie TVN24 zaszczepili się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. We wtorek wieczór - tym razem na antenie TVP Info - zaszczepieni zostali także byli ministrowie zdrowia: Marek Balicki oraz Konstanty Radziwiłł.

Ogólnopolska akcja szczepień rozpoczęła się w niedzielę. Pierwszą osobą zaszczepioną została Naczelna Pielęgniarka szpitala CSK MSWiA Alicja Jakubowska. Dzień później do Polski dotarło kolejne 300 tys. dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. - Nad szczepionką pracowało wielu uznanych naukowców, przeszła serię badań i została dopuszczona do użytku (...). Ta szczepionka jest dobrodziejstwem (...). Niech zwycięży nadzieja i bezpieczeństwo, bo to jest na wyciągnięcie ręki. W ciągu kilku miesięcy będziemy mogli zwyciężyć z wirusem - mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.