Szczepionka na COVID. Dostawa kolejnych dawek już na Okęciu

Rządzący zapowiedzieli, że w ciągu tygodnia do Polski zostanie sprowadzonych 300 tysięcy dawek szczepionki. Do końca stycznia trafi 1,5 miliona dawek preparatu. Cała pula zostanie podzielona na dwie części. Połowa dawek pozostanie w magazynie Agencji Rezerw Materiałowych, a połowa zostanie rozdysponowana do punktów, w których odbywać się będą szczepienia.

- Wchodzimy w najważniejszą fazę: operację logistyczną, która pozwoli dostarczenie około szczepionki dla blisko 30 mln obywateli, którzy będą mogli postawić tamę wirusowi. Walka z COVID-19 to walka o każdą godzinę, o każdy dzień - mówił na Okęciu premier. Mateusz Morawiecki apelował o zaufanie do nauki i medycyny.

- Nad szczepionką pracowało wielu uznanych naukowców, przeszła serię badań i została dopuszczona do użytku (...). Ta szczepionka jest dobrodziejstwem (...). Niech zwycięży nadzieja i bezpieczeństwo, bo to jest na wyciągnięcie ręki. W ciągu kilku miesięcy będziemy mogli zwyciężyć z wirusem - dodał szef rządu.

Szczepionka na COVID-19. Druga osoba zaszczepiona w Polsce zwróciła się do dziennikarzy

Nowe dawki szczepionki mają zostać rozdystrybuowane w poniedziałek i wtorek do 250 szpitali. W sumie Rada Ministrów zapowiedziała, że zamierza sprowadzić do Polski łącznie 60 mln dawek szczepionki przeciw koronawirusowi. Pierwsze z nich dotarły do krajów Unii Europejskiej w piątek wieczorem. W Polsce akcja szczepień w grupie "0", do której należą medycy i pracownicy służby zdrowia, rozpoczęła się w niedzielę rano - pierwszą zaszczepioną została Naczelna Pielęgniarka szpitala CSK MSWiA Alicja Jakubowska.