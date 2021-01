Szczepienia na COVID. Szef KPRM: można szczepić kolejne grupy, żeby dawki się nie marnowały

Michał Szczerba przytoczył w mediach społecznościowych historię jednego z krakowskich szpitali. Placówka zapytała Narodowy Fundusz Zdrowia, czy może szczepić osoby powyżej 80. roku życia, jeśli pod koniec dnia zostaną wolne dawki z puli grupy "0", a istnieje ryzyko, że fiolka może się przeterminować. NFZ miał odpowiedzieć, że jest to niemożliwe.

Szczepienia na COVID. Co zrobić z niewykorzystanymi dawkami?

"Czyli lepiej wylewać do zlewu niż szczepić najstarszych seniorów? Chyba czas to zmienić" - napisał polityk KO, oznaczając pełnomocnika rządu ds. szczepień. Michał Dworczyk odpowiedział, że to nieprawda. Polityk przytoczył rozporządzenie epidemiczne, w którym mowa o tym, że "w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup i etapów".