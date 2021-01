Szczepienia na COVID. Pfizer dostarczy 180 tys. nowych dawek

Michał Dworczyk poinformował, że Pfizer dostarczy w poniedziałek do Polski ok. 180 tys. dawek szczepionki na COVID. To połowa wielkości poprzedniej dostawy. Tego samego dnia Agencja Rezerw Materiałowych zacznie wysyłać do punktów szczepień 120 tys. dawek, które trafią do Domów Pomocy Społecznej oraz 50 tys. dawek na drugie szczepienie dla osób z grupy "0".