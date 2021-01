Szczepionki na COVID-19. Mateusz Morawiecki: "Walka wyczerpuje nas wszystkich"

Zobacz także: Kaleta: prokuratorzy jednak szczepieni w grupie "I"

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki o tarczy finansowej

Mateusz Morawiecki na Facebooku odniósł się także, do kolejnej tarczy finansowej. "To być może najtrudniejszy moment epidemii. Mamy już narzędzia do skutecznej walki z wirusem, ale teraz potrzebujemy czasu i cierpliwości. Wsparcie potrzebne jest zwłaszcza pracownikom wielu branż i firmom, które najmocniej odczuwają skutki naporu pandemii. Dlatego uruchomiliśmy system elektronicznego wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej Polski Fundusz Rozwoju 2.0" - napisał.

Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków o to, aby się zmobilizowali. Poprosił o to, żeby wszyscy byli odpowiedzialni, dbali o siebie i szczepili przeciwko COVID-19. "To jedyna droga do wyjścia z epidemii" - dodał na koniec szef rządu.