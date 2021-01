Szczepienia na COVID-19. Pfizer zmniejsza dawki dostaw. Szef KPRM komentuje

Pfizer zapowiedział, że dostawy szczepionki na COVID mają być chwilowo znacząco zmniejszone. Wszystko po to, aby w dłuższej perspektywie zwiększyć produkcję preparatu. Szef Kancelarii Premiera tłumaczy, że w Narodowym Programie Szczepień przyjęto taki model działania, że każda dostawa jest dzielona na dwie części.

Szczepionka na COVID. Michał Dworczyk: druga dawka niezagrożona

- Pierwsza z nich jedzie do punktów szczepień i zostaje podana pacjentowi, natomiast druga jedzie do Agencji Rezerw Materiałowych i w mroźni czeka na to, aby każdy pacjent, który otrzymał pierwszą dawkę, miał gwarancję otrzymania drugiej, niezależnie od dostaw Pfizera - wyjaśniał Michał Dworczyk.